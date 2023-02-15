盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.61%報78.5元，成交2,004張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.61%，15日09:09報78.5元，成交2,004張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.62%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-551 張
- 外資買賣超：-503 張
- 投信買賣超：-426 張
- 自營商買賣超：+378 張
- 融資增減：+878 張
- 融券增減：-797 張
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+34.84%
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原投組報酬率
+27.61%
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投組標的成分
40%
2732
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