盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.61%報78.5元，成交2,004張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.61%，15日09:09報78.5元，成交2,004張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.62%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-551 張
  • 外資買賣超：-503 張
  • 投信買賣超：-426 張
  • 自營商買賣超：+378 張
  • 融資增減：+878 張
  • 融券增減：-797 張

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