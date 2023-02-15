盤中速報 - 友達(2409)急拉2.06%報17.25元，成交6,813張

友達(2409-TW)近5分K漲速2.06%，15日09:06報17.25元，成交6,813張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友達(2409-TW)近5日股價上漲0.88%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+47,544 張
- 外資買賣超：+40,921 張
- 投信買賣超：+4,965 張
- 自營商買賣超：+1,658 張
- 融資增減：-5,417 張
- 融券增減：-1,208 張
最新相關新聞
友達(2409-TW)近5分K漲速2.06%，15日09:06報17.25元，成交6,813張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友達(2409-TW)近5日股價上漲0.88%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.00%
$11,500
原投組報酬率
+5.88%
$10,588
投組標的成分
40%
2732
20%
2743
20%
6180
10%
2736
10%