盤中速報 - 友達(2409)急拉2.06%報17.25元，成交6,813張

友達(2409-TW)近5分K漲速2.06%，15日09:06報17.25元，成交6,813張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友達(2409-TW)近5日股價上漲0.88%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲1.65%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+47,544 張
  • 外資買賣超：+40,921 張
  • 投信買賣超：+4,965 張
  • 自營商買賣超：+1,658 張
  • 融資增減：-5,417 張
  • 融券增減：-1,208 張

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