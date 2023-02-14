皇將重大訊息待公布 明日停牌

皇將重大訊息待公布 明日停牌。(圖:AFP)
皇將重大訊息待公布 明日停牌。(圖:AFP)

皇將 (4744-TW) 今 (14) 日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自明 (15) 日起停止交易，並將於明日上午 11 點 30 分，召開重大訊息說明會。

皇將為製藥包裝自動化設備廠，產品包括直線式壓蓋機、袋狀乾燥劑投入機、新式高速棉花塞入機、追隨式液體充填機、迴轉式旋蓋機、複合機型等。

皇將 1 月營收 0.26 億元，月減 84.4%、年減 32.6%；去年全年營收 9.03 億元，年減 17.5%。

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