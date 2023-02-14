盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.01%報76.6元，成交1,253張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.01%，14日09:16報76.6元，成交1,253張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價下跌0.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+491 張
- 外資買賣超：+547 張
- 投信買賣超：-337 張
- 自營商買賣超：+281 張
- 融資增減：+629 張
- 融券增減：-979 張
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AI優化後報酬率
+21.71%
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原投組報酬率
+14.56%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
8050
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