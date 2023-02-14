盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.01%報76.6元，成交1,253張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.01%，14日09:16報76.6元，成交1,253張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價下跌0.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+491 張
  • 外資買賣超：+547 張
  • 投信買賣超：-337 張
  • 自營商買賣超：+281 張
  • 融資增減：+629 張
  • 融券增減：-979 張

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