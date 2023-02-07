盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.15%報72.8元，成交7,620張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.15%，07日09:46報72.8元，成交7,620張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲20.13%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.25%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,189 張
  • 外資買賣超：+1,513 張
  • 投信買賣超：+290 張
  • 自營商買賣超：+386 張
  • 融資增減：-547 張
  • 融券增減：+734 張

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