盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.15%報72.8元，成交7,620張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.15%，07日09:46報72.8元，成交7,620張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲20.13%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.25%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,189 張
- 外資買賣超：+1,513 張
- 投信買賣超：+290 張
- 自營商買賣超：+386 張
- 融資增減：-547 張
- 融券增減：+734 張
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AI優化後報酬率
+23.16%
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原投組報酬率
+15.61%
$11,561
投組標的成分
40%
3454
20%
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20%
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