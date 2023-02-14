比亞迪新款插電混動轎車上市 人民幣10萬元有找 三天訂單破1.5萬

中國比亞迪 (002594-CN) 秦 PLUS DM-i 2023 冠軍版於上周五（10 日）正式上市，官方指導價最低人民幣（下同）10 萬元有找，為 DM-i 車型售價首次降至 10 萬以下，上市三天訂單就突破 1.5 萬，凸顯這款新車人氣破表。

比亞迪秦 PLUS DM-I 2023 冠軍版上周五上市，官方指導價為 9.98 萬元 - 14.58 萬元。比亞迪共推出五款車型，55 KM 領先型價格不到 10 萬元，55 KM 超越型 11.58 萬元，120 KM 領先型 12.58 萬元，120 KM 超越型 13.58 萬元，120 KM 卓越型 14.58 萬元。

秦 PLUS DM-i 2023 冠軍版採用 DM-i 超級混動技術，搭載驍雲 - 插混專用 1.5L 高效發動機、EHS 電混系統及 DM-i 超級混動專用刀片電池，零百加速 7.3s，百公里虧電油耗 3.8L，綜合續航力 1,245 KM。

比亞迪汽車官方周一上午公布的數據顯示，秦 PLUS DM-i 2023 冠軍上市三天訂單就突破 1.5 萬。

比亞迪汽車品牌及公關事業部副總經理杜國忠表示，秦 PLUS DM-i 2023 冠軍版上市實現油電同價，向合資燃油車發起總攻。杜國忠說：「這是比亞迪秦 PLUS DM-i 首次把價格壓到 10 萬以內，這一次調整可以說對其競爭對手，像朗逸、軒逸、雷凌等合資車型來說，是一次很大的考驗了。」

去年全年比亞迪秦家族累計銷量達 349,075 輛，並在 9 月成功登頂緊湊型車月銷冠軍寶座。

此外，鄭州弗迪電池公司是比亞迪的全資孫公司。周日鄭州航空港經濟綜合實驗區網站發布《關於受理和擬批覆鄭州弗迪電池有限公司新型動力電池生產線建設項目環境影響評價文件的公示》，公示內容顯示，該總建築面積約 115 萬平方公尺，鄭州弗迪電池公司計劃投資 80 億元，興建新型動力電池生產線，建成後動力生產規模將達到 40Gwh。