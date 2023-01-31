向花旗卡友招手 星展積極與威秀、誠品談合作方案

星展 (台灣) 銀行即將在今 (2023) 年 8 月吃下花旗 (台灣) 銀行的消金業務，市場關注，花旗旗下的明星級信用卡與重要刷卡通路能否得以延續？對此，星展 (台灣) 銀行總經理林鑫川透露，正積極與威秀、誠品兩大通路洽談合作方案，積極向花旗卡友招手。

星展 (台灣) 銀行今 (31) 日舉行新加坡傳統年節習俗「撈魚生」，總經理林鑫川在會後受訪時針對併花旗 (台灣) 銀行的消金業務，後續規劃做上述回應。

花旗信用卡過去憑藉著強大的通路優勢，成功打響信用卡品牌名號，而隨著花旗 (台灣) 銀行將消金業務賣給星展 (台灣) 銀行後，也讓市場高度關注，近 280 萬的花旗卡友未來是否也將順利轉成星展的卡友？

對此，林鑫川則強調，目前正積極與花旗信用卡的主要通路，像是威秀影城、誠品洽談合作方案，他解釋，威秀是台灣重要的影城，誠品則是台灣重要的文化標竿，這些卡友喜愛的消費通路，星展當然樂意繼續支持。

至於合併後信用卡權益是否有所改變，對此林鑫川則表態，只要是客戶喜歡的權益、銀行也能賺錢的業務，沒有理由縮水，強調未來合併花旗消金業務後，信用卡權益應該不至於縮水。

根據星展銀行規劃，在今年 8 月完成與花旗消金業務的合併後，初期將進入彼此磨合階段，但會在在一年內完成信用卡轉換。

事實上，星展銀行除積極發展數位業務外，也持續深耕信用卡商品，除了包括星展飛行卡、eco 永續卡、以及鎖定高資產客戶的無限卡等，近年都有不錯的成績，至於 8 月合併花旗消金業務後，能否成功留住約 278 萬名的花旗卡友，市場拭目以待。