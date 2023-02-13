誠美材去年EPS 0.69元 擬以資本公積配發每股0.25元

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (13) 日公告去年第四季、全年自結財報，受整體面板產業景氣下行、稼動率下滑等因素影響，去年第四季營運由盈轉虧，不過全年仍維持獲利，稅後純益 4.62 億元、年減 39.4%，每股純益 0.69 元。

誠美材董事會今日也通過去年下半年股利分派，擬以資本公積每股配發約 0.25 元現金股利，若以今日收盤價 11.7 元計算，現金殖利率約 2.14%。

誠美材去年第四季營收達 18.74 億元，季減 1.55%、年減 33.52%，毛利率也降為 3.73%，季減 0.95 個百分點、年減 5.72 個百分點，營益率 - 4.51%，較前一季虧損收斂、但由前年同期轉虧，稅後虧損則達 1.14 億元，每股虧損 0.18 元，終結連九季獲利表現。

全年來看，誠美材去年營收達 94.99 億元、年減 14.7%，毛利率 8.18%、年增 0.02 個百分點，營益率 0.17%、年減 1.61 個百分點，稅後純益 4.62 億元、年減 39.4%，雖然去年下半年本業由盈轉虧，但全年在業外挹注下，仍守住獲利，每股純益 0.69 元。

營運展望方面，誠美材說，考量產業、大環境變數仍多，對營運維持謹慎保守看法，由於首季是傳統淡季、加上農曆過年工作天數減少，估第一季營收將較去年第四季小幅下滑，且認為今年上半年尚未看到產業好轉跡象，要觀察下半年是否轉佳。