誠美材Q4價格、營運有壓 看產業能見度低

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望未來，誠美材表示，第四季配合客戶農曆過年、提早拉貨，稼動率可望較上季 6 成提升，不過單季平均單價 ASP 仍下滑 1 成左右，營運還是相對有壓，且產業能見度低，目前對明年展望也相對保守。

誠美材表示，面板產業自今年 6 月轉弱，連帶影響到偏光板，因此，誠美材產能稼動率也受到影響，第三季本業出現損失，不過在認列處分昆山恆美的投資收益，第三季仍是獲利。

展望未來，誠美材認為，由於產業需求回升尚不明確，在面板廠壓低稼動率、品牌廠持續調整庫存下，對偏光板拉貨也相對減少，以目前來看，電視因市場修正較早，可望最先復甦，IT 類產品尚未完全復甦。

誠美材估本季營收將略低於第三季，明年首季在傳統淡季加上農曆過年，且面板廠持續調整庫存、春節歲修等，估第一季營收將再小幅下滑，目前產業能見度低，明年上半年尚未看到好轉跡象，但認為第一季產業可望落底，第二季會好於第一季。

產品比重則與過去變化不大，前 3 季電視占比約 41%、IT 產品占比則約 46%、中小及其他的占比為 14%，客戶方面，由於日系客戶調整庫存，前三季比重下滑至 15%，台系客戶則相對穩定，比重相對升至 54%。