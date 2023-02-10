〈台幣〉連7貶收30.136元創2周新低 周線終止連5漲

新台幣兌美元匯率今 (10) 日再度摜破 30.1 元關卡，午盤前呈現狹幅震盪走勢，但下午湧現美元買盤，貶勢擴大，終場貶值 6.8 分，收在 30.136 元，連續 7 個交易日走貶，為 2 周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值 16.465 億美元。

新台幣周線終止連 5 漲，本周累計貶值 2.36 角，貶幅 0.79%。

自美國上周公布非農就業報告較市場預期強勁，美元指數強勢走揚，非美貨幣普遍回檔，新台幣匯率連日走跌，摜破 30 元整數大關，匯價持續下探 30.1 元關卡，今天最低來到 30.147 元，貶值 7.9 分，終場收 30.136 元，貶 6.8 分，台北外匯市場成交值 10.73 億美元，元太外匯市場成交值 5.735 億美元。

觀察主要貨幣對美元 10 日走勢，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.26%，日元強彈 0.53%，歐元升值 0.08%，越南盾也小升 0.05%，而韓元則貶值 0.38%，新台幣與人民幣分別貶 0.23%、0.2%，新加坡幣也小幅走貶，亞幣互有升貶。

根據《日本經濟新聞》、日本《共同社》報導，日本政府已決定任命經濟學家、央行會前成員植田和男 (Kazuo Ueda)(71 歲) 接替日本銀行總裁黑田東彥 (78 歲) 的職務，黑田東彥的任期於 4 月 8 日結束。消息一出，日元兌美元匯率急漲，由 131.54 左右升至 130.59，此舉表明投資者初步看法認為，這一決定可能是鷹派選擇。

台北股匯連袂走軟，大盤今天走勢震盪，IC 設計族群湧現賣壓，但台積電強力穩盤，加上金融股陸續翻紅助攻，加權指數跌勢並未進一步擴大，終場下跌 12.06 點，收在 15586.65 點，外資持續賣超 1.56 億元，三大法人合計賣超 35.31 億元。