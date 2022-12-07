工程師奪雙11刷卡王！單日狂刷25筆總額逾50萬元

工程師才是網購血拚王，根據兆豐銀行統計，今年雙 11 刷卡王是一名職業為工程師的卡友，單日網購狂刷 25 筆，單日刷卡金額超過 50 萬元，堪稱網路最敢買的人。

每年的雙 11 網路購物節，不僅電商平台比拚業績，也是銀行較勁信用卡優惠的時候，以電商來說，momo 宣布業績大增 4 倍，PChome24h 購物單日業績也比去年同期成長 25%。

另外，Yahoo 奇摩首日也有雙位數成長，去年 (110) 以營收年成長高達 90%、推估高達 960 億元的蝦皮購物，今年更在雙 11 首日前 2 小時就狂銷上千萬件物品，以每秒賣出 5 千件，締造業績飆漲 11 倍佳績。

在銀行信用卡部分，根據兆豐銀統計，今年的雙 11 當天刷卡冠軍是由一名工程師拿下，在短短 24 小時內在網路購物狂刷 25 筆，單日累積金額更衝破 50 萬元。

緊抓年末消費旺季，銀行繼雙 11 與黑五購物節後，也磨刀霍霍鎖定雙 12 檔期。兆豐銀行宣布，將針對雙 12 祭出最高 33% 網購回饋，讓剁手族們能把握年終最末檔盡情血拚。

根據兆豐銀規劃，即日起到 12 月 12 日卡友在 momo、蝦皮、PChome 及東森購物單筆刷滿 2222 元登錄就送 300 元；此外，12 月在 3 大網購還可享有「跨平台累積」刷滿 15000 元送 800 元、滿 35000 元送 1800 元優惠。

舉例來說，新戶申辦「兆豐 e 秒刷鈦金卡」並至蝦皮購物單筆刷 3000 元，完成登錄可獲得首刷禮 500 元刷卡金、還可再拿兆豐雙 12 網購滿額禮的滿 2222 元送 300 元，同時又可搭配蝦皮購物單筆刷兆豐卡滿 2000 元送 100 元優惠，等於才刷 3000 元就能賺進 900 元刷卡金。

兆豐銀表示，加上 e 秒刷本身提供國內網購不限通路最高 3% 現金回饋，換算下來相當於可直接抱回高達 33% 回饋，相當適合網購族多加把握，幫自己省上加省。

