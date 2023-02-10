ChatGPT炒熱科技股行情 投信看好AI、雲端產業前景看俏

ChatGPT 在全球快速爆紅，帶動類股與基金行情水漲船高，保德信指出，AI 商機與投資已成為顯學，而 AI 背後重要執行關鍵是雲端數據的管理與分析，反映出雲端產業之所以成為近年各大企業願意增加投資的項目。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，雲端結合 AI 是處理龐大數據的首要運算平台，而雲端運算可大幅提升機器學習 (ML) 解決複雜問題的能力，並降低成本，擴展至日常生活應用，因此雲端服務不僅呈現高速成長，也是多數企業願意增加資本支出的重點項目。

根據麥肯錫公司 2022 年調查報告，高達 7 成使用雲端科技的企業計畫增加雲端相關的預算投入，進而帶動整個公有雲運算市場的成長強勁，預計到 2024 年將達到 8000 億美元的水準。另外，根據最新企業 CIO 調查，即使遭逢經濟逆風，企業投入軟體流程自動化的資本支出仍維持正成長。

楊博翔分析，基於成本、資料安全、布建速度與低投資風險等相對優勢，企業將內部數位應用由自建伺服器搬移至雲端上的趨勢不變，預計每年平均成長速度有望高達 20%，屆時比重將從目前的近 3 成大幅增長至近 5 成的水準。

楊博翔指出，雲端相關類股相對於其他 AI 概念股而言，仍處於折價狀態，以去年的修正來說，對比過去軟體行業價值面壓縮經驗，雲端類股價值面修正一度高達 73%、修正期長達 11.5 個月，皆超出歷史均值。

楊博翔說，即使近期股價明顯彈升但仍未回到均值之上，預料未來一旦整體經濟好轉，搭配產業成長趨勢不變，相關類股股價彈升幅度可以期待。

百達投顧認為，隨著大型語言模型的使用和商業化，未來應該會增加對 GPU 供應商、雲端運算、儲存服務供應商的成長機會，過去積極投資於人工智慧與機器學習的 Alphabet、Meta、微軟與 Amazon 應該會陸續推出相關應用產品，由於資本密集度高，也創造巨大的競爭門檻，使得這些龍頭企業在規模跟技術上可望繼續保有領先優勢。

百達投顧表示，數位科技的發展創新持續改變科技型基金的投資面貌，著眼於創新仍是長期成長勝出的關鍵，且在經歷 2022 年升息與通膨衝擊後，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前的人工智慧無論在機器人科技發展或是數位科技發展中都扮演最關鍵的角色，可從相關策略尋找投資機會。