晉弘視網膜AI輔助診斷軟體 與日商簽獨家銷售合約

智慧醫療廠晉弘 (6796-TW) 今 (10) 日宣布，與日商丸紅 (Marubeni) 集團旗下數位醫療保健事業子公司 Clairvo Technologies 簽訂獨家銷售協議；晉弘的眼底攝影機搭配視網膜 AI 輔助診斷軟體，將透過 Clairvo 進軍日本並銷售至醫療及長照機構。

丸紅為日本代表性的大型綜合商社，經營項目橫跨各種領域，旗下子公司 Clairvo Technologies 持續在為日本和亞洲其他地區的醫療保健行業提供最先進的優秀技術和產品。

事實上，Clairvo 與晉弘已合作兩年，近期晉弘的視網膜 AI 輔助診斷軟體通過日本認證機構審核並核發第二類醫療器材許可，讓雙方的合作開花結果，Clairvo 預計將產品銷售至醫療及長照機構。

晉弘的視網膜 AI 輔助診斷軟體為全球第一個可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變之分類、分期及病徵位置的 AI 軟體；該產品敏感度高達 98% 以上，特異率 96% 以上，超越目前市面上的產品，能有效輔助醫師掌握病情的嚴重程度，以及視網膜損傷的位置，並輔助非眼科醫師決策病患是否需要轉診至眼科。

晉弘表示，該產品無論應用於規模較完整的醫療院所或偏鄉遠距診察，皆能提升視網膜病變早期篩檢能量，強化醫療資源使用效率，輔助監控病患視網膜病變控制情形。

除了日本市場外，東南亞市場也是另一個開發重點，多項產品正申請當地許可證，期望透過市場的拓展，將先進技術與產品帶到全球各個需要的角落。