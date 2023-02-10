盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至27.8元，漲幅達7.13%

興能高(6558-TW)10日09:37股價上漲1.85元，報27.8元，漲幅7.13%，成交2,535張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲8.58%，台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+146 張
- 外資買賣超：+153 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+502 張
- 融券增減：+8 張
最新相關新聞
興能高(6558-TW)10日09:37股價上漲1.85元，報27.8元，漲幅7.13%，成交2,535張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲8.58%，台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.10%
$13,410
原投組報酬率
+24.32%
$12,432
投組標的成分
40%
1584
20%
3479
20%
3207
10%
6472
10%