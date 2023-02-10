盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.24%報27.4元，成交1,988張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.24%，10日09:28報27.4元，成交1,988張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲8.58%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲1.03%。台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+146 張
- 外資買賣超：+153 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+502 張
- 融券增減：+8 張
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原投組報酬率
+12.46%
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投組標的成分
40%
1584
20%
3479
20%
3207
10%
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10%