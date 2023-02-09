盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至25.4元，漲幅達7.63%

興能高(6558-TW)09日09:45股價上漲1.8元，報25.4元，漲幅7.63%，成交626張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價下跌0.84%，台灣加權指數上漲1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+132 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+21 張
- 融券增減：0 張
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