盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至23.95元，漲幅達7.16%

興能高(6558-TW)10日09:13股價上漲1.6元，報23.95元，漲幅7.16%，成交270張。

興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。

近5日股價上漲2.29%，台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+92 張
  • 外資買賣超：+92 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-80 張
  • 融券增減：0 張

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