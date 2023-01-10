盤中速報 - 興能高(6558)股價大漲至23.95元，漲幅達7.16%

興能高(6558-TW)10日09:13股價上漲1.6元，報23.95元，漲幅7.16%，成交270張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲2.29%，台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+92 張
- 外資買賣超：+92 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-80 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
興能高(6558-TW)10日09:13股價上漲1.6元，報23.95元，漲幅7.16%，成交270張。
興能高(6558-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01090 電池製造業。F401010 國際貿易業。
近5日股價上漲2.29%，台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.28%
$11,628
原投組報酬率
+8.20%
$10,820
投組標的成分
40%
6533
20%
3454
20%
2230
10%
3293
10%