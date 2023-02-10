春節帶動需求 中國1月CPI攀升2.1%

最新數據顯示，中國 1 月消費者物價指數（CPI）升至 2.1%，顯示受春節與政府調整疫情防控政策影響，物價有所上揚，1 月生產者物價指數（PPI）則下降 0.8%。

國家統計局周五（10 日）發布的數據顯示，1 月 CPI 較一年前攀升 2.1%，前值為 1.8%。其中，城市漲 2.1%，農村漲 2.1%；食品價格漲 6.2%，非食品價格漲 1.2%；消費品價格漲 2.8%，服務價格漲 1.0%。

今年 1 月，CPI 較前月上揚 0.8%。其中，城市漲 0.8%，農村漲 0.5%；食品價格漲 2.8%，非食品價格漲 0.3%；消費品價格漲 0.7%，服務價格漲 0.8%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，1 月受春節與政府調整疫情防控政策影響，CPI 有所上揚。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，最新數據顯示通膨前景穩定。他表示，通膨「得到很好的控制」，貨幣政策預料將保持支持，「繼續為經濟復甦提供彈藥」。

過去三天，中國央行已向金融市場注入約 1,500 億美元資金，以緩解流動性緊縮，凸顯央行將保持相對寬鬆的政策。

今年 1 月 PPI 較一年前下降 0.8%，前值為下滑 0.7%。其中，生產資料價格下降 1.4%，降幅與上月相同；生活資料價格漲 1.5%，漲幅回落 0.3 個百分點。接受調查的 40 個工業行業大類中，價格下降者有 15 個，與上月相同。

董莉娟說，1 月受國際原油價格波動、國內煤炭價格下行等因素影響，工業品價格整體繼續下降。