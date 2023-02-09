聯合利華看好中國解封 但可能停止在俄經營

聯合利華 (UL-US) 周四 (9 日) 表示，隨著中國放鬆疫情封鎖措施，預計將出現「消費榮景」，並表示 1.5 至 2 兆美元的「過剩家庭儲蓄」可能會提振其在中國和東南亞的銷售。

經過近三年的「動態清零」策略，北京在 12 月初幾乎完全取消了限制。1 月，中國政府表示將增加進口並促進消費復甦以提振經濟。

由於中國消費者可以投資儲蓄的選擇有限，而房市不是一個可行的選擇，聯合利華 CEO 喬普 (Alan Jope) 說：「預計中國會出現一點點消費熱潮。」「只要看看機票訂位、旅行和酒店、電影院的入住率，你會發現中國正在迅速恢復正常。」

該公司表示，中國遊客還將促進泰國和越南等東南亞國家的消費。

根據中國稅務機關報告，1 月農曆新年消費較去年同期增加 12.2%，而同期國內假期旅遊激增 74%，這是多年來人們第一次外出慶祝。

聯合利華周四發布財報出，由於人們呆在家裡，中國全年基本銷售額下降 1%。按銷售額計算，中國是該公司第三大市場，僅次於美國和印度。

評級機構惠譽周三 (8 日) 將中國 2023 年經濟成長預測從 4.1% 上修至 5.0%，主要由消費帶動。

精品業也在關注中國，希望高端消費者能再次揮霍名牌商品。

聯合利華此外也表示由於「存在風險」，它可能不得不停止在俄羅斯開展業務，並且可能不得不承擔損失或減記其俄羅斯資產。

該公司在俄羅斯擁有 3000 多名員工，在去年 3 月成為第一家在俄羅斯入侵烏克蘭後停止從俄羅斯進出口的主要歐洲食品公司。

這家多芬香皂和康寶濃湯的製造商當時表示，它不會在俄羅斯進一步投資，還將停止在那裡的所有媒體和廣告支出，並補充說其在烏克蘭的業務也已停止。

然而，它繼續向該國人民提供俄羅斯製造的日常必需食品和衛生用品，同時表示不會從這些銷售中獲利。

該公司表示，截至 12 月 31 日，聯合利華在俄羅斯擁有價值約 9 億歐元的資產，包括 4 家工廠，並補充說到 2022 年當地業務貢獻其總營業額的 1.4% 和淨利的 2% 。