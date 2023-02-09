代工廠進入傳統淡季 廣達、仁寶元月營收雙減

電子大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(9) 日公布 1 月營收，隨著首季進入產業傳統淡季，加上去年同期比較基期高且今年有農曆春節長假，單月筆電出貨均年減 4 成，營收也均呈現雙減，廣達、仁寶單月營收各達 900.71 億元、627.23 億元，月減幅 15.3%、13.5%。

廣達 (2382-TW)

廣達元月營收達 900.71 億元，失守千億元大關，月減 15.3%、年減 10.6%，為近八個月低點，出貨方面，1 月筆電出貨達 310 萬台，月減 27.91%、年減 48.33%。

展望未來，廣達說，首季是產業傳統淡季，且去年上半年基期較高，預期出貨將較第四季、去年同期下滑，不過今年可望回歸傳統季節性需求，但目前尚未提供首季出貨展望，法人則預期，廣達首季筆電出貨將季減 15-20%。

全年來看，廣達認為，由於整體市況仍低迷，預期今年筆電出貨將再較去年下滑，不過出貨量仍可望將高於疫情前水準，主要反映人類工作、學習型態轉變，伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 1 月營收則達 627.23 億元，月減 13.5%、年減 24.1%，為近九個月低點，1 月筆電出貨達 210 萬台，月減 16%、年減 41.67%。

仁寶預期，今年首季持續受通膨、升息影響，估第一季整體出貨仍將較去年第四季下滑，其中，筆電出貨估將季減 1 成以內，雖然整體筆電產業去化跟大家預期差不多，但受景氣下滑影響，產業展望普遍保守，力求第一季是今年營運谷底，第二季起逐季回升，季增幅拚達逾 1 成。

另一方面，仁寶昨 (8) 日也攜手關係企業康舒 (6282-TW) 宣布位在北士科園區的金仁寶集團總部新建工程正式動土，規劃在 1.3587 萬坪土地上，興建地上 55 層、地下 4 層樓的大樓，預計 2026 年底完工，而主建築旁將有 7500 坪群樓，將招募餐廳、超商、健身房、書店等文創產業，結合人文生活。