宏碁攻長照市場 助北市日照機構獲國際WELL認證

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年將營運觸角向多元領域延伸，近期攜手樂齡照護服務公司玨心為爾，協助旗下位在北市大安區的六十三社區長照機構，導入受恩智管家智慧照護系統、空氣品質解決方案，成為全球首家榮獲國際 WELL 認證標章的日照機構，也為台灣長照發展建立新里程碑。

宏碁表示，在空氣汙染、疫情的雙重影響下，人類最基礎的呼吸生理需求受到莫大威脅，因此宏碁推出自行研發的多合一空氣品質偵測器 Acer Air Monitor Pro，搭配客戶化 App、雲端大數據後台，偵測出場域空氣品質異常，並可第一時間自動連動新風系統進行場域內空品改善。

宏碁與玨心為爾雙方經過為期一年的努力，將相關應用導入位於台北市大安區的六十三社區長照機構，從設計規劃、施工到試行修正、驗證等，近日成功成為全球首家取得國際 WELL 認證標章的日間照護中心。

玨心為爾指出，公司長期重視長輩的健康與安全，期望透過受恩智管家居家照護系統的物聯網技術來確保場域內安全性、便利性、舒適性，同時也與宏碁合作，透過科技應用提升場域舒適。

宏碁補充，獲得認證的關鍵在於此解決方案符合 WELL 認證評分中「連續偵測與通風換氣」項目，透過空氣品質偵測器 Acer Air Monitor Pro 可偵測 10 種項目，包含 WELL 的 7 項空氣偵測指標分數，並藉由整合智慧控制通風換氣設備，強化健康建築的智慧化，未來也將積極導入在健康建築合作案的規劃中。