盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至39.45元，漲幅達7.06%

康舒(6282-TW)09日11:36股價上漲2.6元，報39.45元，漲幅7.06%，成交39,634張。
康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
近5日股價上漲1.1%，台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14,526 張
- 外資買賣超：+2,413 張
- 投信買賣超：+11,316 張
- 自營商買賣超：+797 張
- 融資增減：+1,282 張
- 融券增減：+42 張
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