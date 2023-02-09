盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.94%報31.75元，成交2,082張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.94%，09日09:11報31.75元，成交2,082張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲2.27%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.92%。櫃買指數上漲3.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-290 張
- 外資買賣超：-352 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+62 張
- 融資增減：+384 張
- 融券增減：+3 張
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AI優化後報酬率
+31.12%
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原投組報酬率
+24.20%
$12,420
投組標的成分
40%
2607
20%
6643
20%
6235
10%
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