盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.94%報31.75元，成交2,082張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.94%，09日09:11報31.75元，成交2,082張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲2.27%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.92%。櫃買指數上漲3.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-290 張
  • 外資買賣超：-352 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+62 張
  • 融資增減：+384 張
  • 融券增減：+3 張

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