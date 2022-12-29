盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.13%報32.25元，成交1,350張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2.13%，29日09:07報32.25元，成交1,350張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價下跌12.57%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.19%。櫃買指數下跌0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-937 張
- 外資買賣超：-937 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+569 張
- 融券增減：-129 張
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投組標的成分
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2211
20%
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20%
2753
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