盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.13%報32.25元，成交1,350張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2.13%，29日09:07報32.25元，成交1,350張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價下跌12.57%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.19%。櫃買指數下跌0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-937 張
  • 外資買賣超：-937 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+569 張
  • 融券增減：-129 張

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