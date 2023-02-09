〈能源盤後〉需求提升 儘管美原油庫存連7周增加 油價仍連3日收高

受能源需求增加提振，儘管美官方數據顯示原油庫存連續第七週上升，原油期貨周三 (8 日) 仍連續第三日收高。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.33 美元或 1.7%，收每桶 78.47 美元，為 1 月 31 日以來最高點。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.40 美元或 1.7%，收每桶 85.09 美元，為 1 月 27 日以來最高點。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.4628 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.8933 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.3%，收每百萬 Btu 2.396 美元。

供應報告

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周(2/3 止) 美國原油和石油產品庫存全面增長。

然而，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，數據也顯示「有些證據表明，消費者對精煉產品的需求有所改善」，因汽油庫存的 4 周移動均線自前一周略高於 20 萬桶 / 日的數據上升至 830 萬桶 / 日。

與此同時，美國煉油廠的利用率上升 2.2%，表明煉油廠運營商正預期消費者需求上升。

EIA 稱，上周 (2/3 止) 美國原油庫存增加 240 萬桶，此前庫存已連續 6 周增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (2/3 止) 原油供應增加 210 萬桶。根據外電報導，產業貿易組織美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 220 萬桶。

EIA 報告也指出，上周汽油庫存增加 500 萬桶、蒸餾油庫存增加 290 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油供應增加 160 萬桶，以及蒸餾油供應增加 10 萬桶。

EIA 表示，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 110 萬桶，而國內石油總產量小幅增加 10 萬桶，達 1230 萬桶 / 日。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 指出，原油出口下降以及原油進口持續強勁，這兩者合併抵消了煉油活動的強勁增長，致使原油庫存增加 240 萬桶，而石油總產量達 1230 萬桶 / 日，這是自 2020 年 4 月疫情大流行開始以來最高單周估計數據，進一步推動庫存增加。

其他市場推動力

Sevens Report 的 Richey 表示，整體而言，在 1 月就業報告公佈後，美國經濟健康前景改善，以及市場樂觀期待中國的快速重啟對需求有積極影響，這些目前提供全球石油市場支撐力。

交易者寄望「經濟軟著陸期間，消費者需求回彈」，但今年油價仍存在重大下行風險，若成長開始明顯逆轉，上半年油價恐觸及 60 美元。

周二聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 並未強力否定央行將放緩升息的市場預期，令當日油價收高。

鮑爾預計今年通膨將大幅下降，但他也警告，勞動市場意外強勁，意味著要通膨花更多時間才會下降，利率必須比投資者先前的預期水準再上升一些。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 認為，宏觀經濟投資者自通縮主題下拋售石油期貨的角度，轉為在價格上反映再通膨脈動，因為鮑爾這回沒有示意更高的終端利率，美國經濟正在擺脫衰退擔憂。

周一土耳其發生大地震，Ceyhan 石油碼頭暫時關閉，為本周石油價格提供支撐力，但根據報導，周二稍晚原油恢復流向地中海出口碼頭。