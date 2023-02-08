〈能源盤後〉中國需求持續樂觀 土耳其大地震引發中東供應問題 油價登1周高點

原油期貨周二 (7 日) 收在一周來最高點，因中國原油需求持續可望復甦，以及土耳其大地震後引起中東石油供應問題，故而找到支撐力。

周一土耳其和敘利亞發生嚴重大地震，數千人罹難，導致土耳其 Ceyhan 石油出口碼頭的運營停止，該碼頭日產能 100 萬桶。但根據路透報導，伊拉克石油周二已恢復流向 Ceyhan 出口中心。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.03 美元或 4.1%，收每桶 77.14 美元，為 1 月 31 日以來最高點。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 2.70 美元或 3.3%，收每桶 83.69 美元，同樣也達 1 周來最高點。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.4568 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.9%，收每加侖 2.9044 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.2%，收每百萬 Btu 2.584 美元。

市場推動力

分析師表示，沙烏地阿拉伯意外調漲大部分運往亞洲的石油價格，反映出當地原油需求增加，因此激勵原油周一早盤走高。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，中國在結束新冠病毒清零政策後經濟重啟，預計今年原油需求將大增，令原油價格找到支撐力。另一方面，土耳其的大地震迫使一個日產能 100 萬桶的主要出口終端關閉，加劇供應端壓力，致使油價上漲。

路透周二報導，伊拉克連接土耳其 Ceyhan 原油出口中心的油管已經恢復流動，但來自亞塞拜然的原油出口仍處於停止狀態。根據報導，一艘油輪停在 Ceyhan 碼頭準備裝載原油，但因當日稍早天候惡劣而無法進行作業。

與此同時，Evangelista 指出，此波原油價格上漲同時，美元也走強。通常美元走強會令原油等美元計價的大宗商品承壓，因為這會墊高使用其他貨幣的買家機會成本。

ICE 美元指數本月上升 1.3%，但周二小降 0.2%，因交易者消化了聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言。鮑爾周二在華盛頓經濟俱樂部 (Economic Club of Washington) 表示，上周五公布的美國就業報告強勁，顯示 Fed 需要持續升息，但他也預期今年美國通膨將大幅下降。

能源資訊署 (EIA) 周二發布月報，上調今年 WTI 原油和 Brent 原油的價格預測，但大幅下調今年和明年美國天然氣的價格預測。

EIA 署長 Joe DeCarolis 表示，由於氣溫較平均溫暖，美國天然氣庫存 1 月下降程度低於預期，而因應較高的天然氣庫存，我們調降對未來一年的天然氣價格預期。

EIA 周三將公布上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (2/3 止) 原油供應增加 210 萬桶、汽油供應增加 160 萬桶，以及蒸餾油供應增加 10 萬桶。