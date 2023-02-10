〈能源盤後〉連3漲後市場獲利了結 原油收低

在經過連續 3 個交易日上漲後，原油期貨周四 (9 日) 回落。此前一日美官方數據顯示原油庫存連續第七週上升。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 78.06 美元。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 59 美分或 0.7%，收每桶 84.50 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.4475 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.8154 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 2.43 美元，但前一日大跌 7.3%，因此本周迄今仍有約 10% 跌幅。

市場推動力

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，油價在經歷過去幾天「令人印象深刻的上漲」後回落，這偏向市場獲利了結，因為倘若是石油供應數據不佳，油價肯定前一日就會下跌。

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (2/3 止) 美國原油增加 240 萬桶，為連續第七周增加，且大於分析師預期，並與產業貿易團體 API 的數據背道而馳。

EIA 數據公佈後，WTI 油價周三上漲 1.7%。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周原油供應增加 210 萬桶。產業貿易組織美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 220 萬桶。

儘管如此，ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 認為，本周強勁的煉油廠運行可能為市場提供了支撐。

ING 策略師指出，煉油廠利用率上升 2.2 個百分點至 87.9%，為今年迄今最高水準，且煉油廠強勁的運行也令產品庫存大幅增加，汽油和蒸餾油庫存分別增加 500 萬桶和 290 萬桶。

受中國需求增加的預期提振，在庫存上升之際，本周油價仍大幅走高。

英國 CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 指出，許多人一直關注中國經濟重啟帶來的需求增長，但卻忽略了一個事實，即由於封鎖，中國石油庫存可能已經相當高，且任何需要填補的供應缺口也可靠進口低價俄羅斯石油來完成，「不然，俄羅斯還能賣給誰呢？」。

天然氣方面，EIA 周四公布，上周 (2/3 止) 美國天然氣供應減少 2170 億立方英呎，下降程度大於分析師預期，引起周四天然氣期貨價格收高。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測，上周天然氣庫存下降 1970 億立方英呎。