買基金不如買包？中國LV門市大排長龍 代購商本月調價

今年來奢侈品牌漲價聲不絕於耳，路易威登（Louis Vuitton）又傳出將在 2 月 18 日漲價的消息，引發部分中國門市大排長龍，代購商也將在本月漲價。

《第一財經》報導，中國社交平台小紅書上有人曬自己五年前買的大牌經典款，花了人民幣 3 萬多元，並感慨「買基金不如買包」。如今消費者買這款包的價格已幾乎翻倍，直奔 7 萬元大關。

日前 LV 又傳出將在 2 月 18 日漲價的消息，漲幅介於 8%-20%，引發中國部分 LV 門市大排長龍。

「LV 每年都要漲價，基本是一年漲價兩次，目前我們得到的消息，應該就是今年 2 月中下旬要漲價，而每年也差不多都是在 2 月會有一輪漲價，在業內看來，漲價就是 LV 每年的常規動作。」一位代購商表示。

多位代購商說，LV 將會在 2 月調價，代購商也會隨之漲價。至於漲幅是不是 8%-20%，多位代購商表示，根據以往漲幅，此次 LV 的價格漲幅可能介於 10%-15%。

「我的客戶分幾類，一類是對價格不敏感的，他們經濟實力較強，買東西只看喜不喜歡，所以 LV 漲價對他們沒有什麼影響。第二類則是相對敏感的客戶，他們有一定的消費實力，但還是會比價，這類客戶我會提前報價給他們，如果他們可以接受這個價格，那麼我再去跟買手訂貨，而買家需要提前給到全款，整個周期會在 1 個月左右。」上述代購商說。

奢侈品品牌漲價並非新鮮事，而是產業長期營銷策略。去年 11 月，LV 全線產品漲價，漲幅介於 3%-10%。據不完全統計，僅去年上半年，LV 母公司 LVMH 集團旗下多數品牌都上調價格，漲幅介於 3%-7%。

愛馬仕（Hermes）也已宣布今年全線調價。財務長曾在去年 10 月說，計劃今年全球產品價格上調 5% 至 10%。

相較於大眾品牌，奢侈品在定價上更具話語權，品牌透過定期漲價，維持自身稀缺感，展現品牌對自身消費市場的信心。

上海交通大學奢侈品品牌研究中心主任李杰認為，在奢侈品行業，降價只會傷害品牌自身影響力，而品牌價值是奢侈品的核心賣點，因此，在奢侈品行業，幾乎有一個不成文的經營規律——適當漲價是必要營運手段。

奢侈品公司近年漲價幅度越來越大還有其他原因。比如，近兩年全球通膨也提高各行各業原材料、生產、物流及營運成本，迫使企業提高定價，以維持營收穩定。