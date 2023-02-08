〈力旺法說〉PUF授權金扮成長主力 估全年營收續創新高

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，儘管今年晶圓代工產值微幅衰退，但力旺受惠客戶新品陸續量產，權利金將在下半年重啟成長，加上 PUF 解決方案需求高速增加，看好全年營收維持成長、續創歷史新高。

徐清祥指出，今年成長動能會由 PUF 解決方案帶動，目前力旺已開發出一系列 PUF-based security 的 IP 產品，預期隨著資訊安全防護的需求快速增加，今年 PUF 相關授權金將大幅成長。

權利金方面，總經理何明洲認為，儘管上半年晶圓廠客戶產能利用率全面下滑，但力旺過去兩年每年皆有超過 600 個新品完成設計定案，隨著新品陸續進入量產階段，帶動權利金維持長期成長。

技術節點方面，力旺已開發至 4/5 奈米，3 奈米製程驗證也準備啟動，6/7 奈米客戶已加速導入，將強化公司未來成長動能。

何明洲補充，目前力旺 28 奈米以下已有不少設計定案的新品，如 28/22 奈米的 Wi-Fi 6、TWS、RF IC 與高速介面 IC，12/14/16 奈米的數位電視 DTV、SSD 控制器、安防監控，6/7 奈米的 FPGA、車用 ADAS、SSD 控制器、DTV，正等待進入量產。