鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至26.28元，預估目標價為337元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.76元下修至26.28元，其中最高估值30.11元，最低估值21.52元，預估目標價為337元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|30.11
|34.53
|最低值
|21.52
|22.93
|平均值
|26.34
|29.9
|中位數
|26.28
|30.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|60,820,000
|65,965,000
|最低值
|54,588,351
|59,123,931.76
|平均值
|57,539,175.14
|62,261,568.4
|中位數
|57,478,116.08
|62,007,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.22
|14.01
|15.54
|11.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
|21,392,398
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。