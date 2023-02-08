鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至26.28元，預估目標價為337元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.76元下修至26.28元，其中最高估值30.11元，最低估值21.52元，預估目標價為337元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 30.11 34.53
最低值 21.52 22.93
平均值 26.34 29.9
中位數 26.28 30.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 60,820,000 65,965,000
最低值 54,588,351 59,123,931.76
平均值 57,539,175.14 62,261,568.4
中位數 57,478,116.08 62,007,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 15.22 14.01 15.54 11.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 28,564,375 22,537,767 23,092,145 21,392,398

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3665/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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