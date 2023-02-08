鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至13.76元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.35元下修至13.76元，其中最高估值20.19元，最低估值11.8元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.19
|22.01
|最低值
|11.8
|11.75
|平均值
|14.83
|16.53
|中位數
|13.76
|16.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|47,796,000
|56,942,647
|最低值
|38,567,087.78
|41,403,968.79
|平均值
|43,498,682.57
|48,846,280.19
|中位數
|44,090,721.5
|48,159,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.56
|1.21
|-4.52
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
|23,727,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至14.35元，預估目標價為130元
- 〈焦點股〉外資憂供過於求情況高預期 ABF載板三雄同步下挫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至14.35元，預估目標價為130元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至14.35元，預估目標價為130元
- 【新台股龍捲風】元宵會變盤嗎?3588通嘉漲停，3035智原創高，接下來?
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。