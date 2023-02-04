鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至14.35元，預估目標價為130元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.97元下修至14.35元，其中最高估值20.19元，最低估值11.8元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.19
|22.01
|最低值
|11.8
|11.75
|平均值
|14.94
|16.35
|中位數
|14.35
|15.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|52,053,479.04
|57,218,756.01
|最低值
|38,567,087.78
|41,403,968.79
|平均值
|44,582,877.19
|49,683,527.77
|中位數
|44,437,351.46
|49,574,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.56
|1.21
|-4.52
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
|23,727,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。