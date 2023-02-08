鉅亨速報 - Factset 最新調查：麗豐-KY(4137-TW)EPS預估下修至14.95元，預估目標價為231元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對麗豐-KY(4137-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.91元下修至14.95元，其中最高估值19.07元，最低估值13.66元，預估目標價為231元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|19.07
|18.4
|最低值
|13.66
|18.4
|平均值
|15.54
|18.4
|中位數
|14.95
|18.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|5,440,000
|5,653,000
|最低值
|5,037,000
|5,653,000
|平均值
|5,147,000
|5,653,000
|中位數
|5,081,500
|5,653,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|17.05
|12.09
|18.02
|15.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,271,313
|4,055,996
|5,138,879
|4,578,513
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4137/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。