鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至12.25元，預估目標價為105.25元

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.92元上修至12.25元，其中最高估值14.12元，最低估值11.02元，預估目標價為105.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.12
|15.09
|最低值
|11.02
|10.76
|平均值
|12.26
|12.78
|中位數
|12.25
|12.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|46,018,000
|43,545,971
|最低值
|41,414,186
|42,650,347.63
|平均值
|43,164,923.34
|43,098,159.32
|中位數
|42,062,584.01
|43,098,159.32
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.19
|8.63
|10.02
|8.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
|26,770,491
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。