盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.45%報33.4元，成交2,335張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.45%，07日09:09報33.4元，成交2,335張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

承啟(2425-TW)近5日股價上漲2.64%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-469 張
  • 外資買賣超：-558 張
  • 投信買賣超：+62 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：+154 張
  • 融券增減：-2 張

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