盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.45%報33.4元，成交2,335張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.45%，07日09:09報33.4元，成交2,335張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲2.64%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-469 張
- 外資買賣超：-558 張
- 投信買賣超：+62 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：+154 張
- 融券增減：-2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.61%
$11,361
原投組報酬率
+8.29%
$10,829
投組標的成分
40%
3454
20%
3693
20%
2731
10%
6712
10%