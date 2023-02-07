盤中速報 - 承啟(2425)股價大漲至33.35元，漲幅達7.06%

承啟(2425-TW)07日09:04股價上漲2.2元，報33.35元，漲幅7.06%，成交1,373張。

承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。

近5日股價上漲2.64%，台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-469 張
  • 外資買賣超：-558 張
  • 投信買賣超：+62 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：+154 張
  • 融券增減：-2 張

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