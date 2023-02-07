鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至26.83元，預估目標價為302元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.01元上修至26.83元，其中最高估值33.7元，最低估值20.85元，預估目標價為302元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|33.7
|39.7
|最低值
|20.85
|14.52
|平均值
|27.25
|31.14
|中位數
|26.83
|32.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|105,400,000
|123,900,000
|最低值
|81,129,996.47
|74,858,907.01
|平均值
|92,267,692.61
|101,382,500.2
|中位數
|93,917,500
|102,148,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|63.87
|19.42
|13.03
|10.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|135,365,510
|79,955,520
|64,372,306
|54,833,856
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3034/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。