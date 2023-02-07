鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)目標價調降至55.5元，幅度約4.31%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對東陽(1319-TW)提出目標價估值：中位數由58元下修至55.5元，調降幅度4.31%。其中最高估值58元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予東陽(1319-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
東陽(1319-TW)今(7日)收盤價為44.95元。近5日股價上漲1.59%，相關汽車類指數近5日下跌0.27%，台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。