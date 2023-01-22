鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為55.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.65元上修至3.67元，其中最高估值3.96元，最低估值3.41元，預估目標價為55.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.96
|4.16
|最低值
|3.41
|3.82
|平均值
|3.69
|3.99
|中位數
|3.67
|3.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|23,483,000
|24,381,000
|最低值
|22,409,000
|23,465,000
|平均值
|22,905,000
|23,923,000
|中位數
|22,900,000
|23,923,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.16
|1.39
|3.36
|3.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
|23,006,584
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。