電子不振、傳產撐盤 台股量縮小漲8點收15400點

美股周一全面收黑，台股今 (7) 日陷多空拉鋸，電子權值股普遍走弱，鋼鐵、塑膠、水泥等傳產股扮演撐盤要角，資金也轉進生技及觀光股，加權指數強勢翻紅，終場上漲 8.09 點或 0.05%，收在 15400.91 點，成交值萎縮至 1875.87 億元。

櫃買指數終場上漲 1.89 點或 0.95%，收在 200.81 點，重回 200 點大關之上，成交值 662.97 億元。上市櫃成交值合計 2538.84 億元。

權王台積電今天陷入多空交戰，終場以 523 元作收，跌幅 0.57%；聯發科賣壓偏重，終場跌近 2%，收 717 元；鴻海轉弱跌近 1%，險守百元關卡；廣達獲得買盤力挺，股價逆勢漲近 2%；聯電、瑞昱、聯詠、矽力 * - KY、南電等電子指標股均在盤上表現。

傳產族群扮演撐盤要角，國際鋼價年後連環漲，中鋼 3 月盤價同步正面向上，今天在買盤進駐下，股價勁揚 1.3%，中鴻、千興、威致、志聯等約上漲 1-3%；台塑化、南亞、台泥、豐泰、聚陽、正隆等傳產指標股也獲資金點火。

航運股漲跌互見，貨櫃三雄中以萬海漲近 2% 最強勢，陽明、長榮收平盤，台驊投控、裕民股價上漲逾 1%，建新國際勁揚逾 3%，航空雙雄則遭調節，華航下挫 1.5%，長榮航也跌近 1%。

資金持續轉進生技股，保瑞股價亮燈漲停，達 468 元，鐿鈦同步直奔漲停，晉弘漲停打開後力守百元關卡，國光生、和康生、美時、訊映、永日、健喬、強生、台康生技、高端疫苗等多檔均表現強勢。

關注盤面焦點個股，材料 - KY 元月營收 4.32 億元，年增 58.45%，今天放量攻上漲停，達 293.5 元；jpp-KY 元月營收改寫單月次高紀錄，目前航太產線接近滿載，今年營運展望樂觀，激勵股價大漲逾半根，一度衝上 88.5 元，創掛牌以來新高，終場收 87.8 元，漲幅 8.13%。