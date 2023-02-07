〈陸港盤後〉靜候鮑爾今夜演說 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周二（7 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.29%，投資人靜候美國聯準會（Fed）主席鮑爾今夜演說，以了解他對 1 月就業數據有何看法。

滬指周二收盤漲 0.29% 報 3,248.09 點，深成指漲 0.12% 報 11,926.88 點，創業板指跌 0.24% 報 2,537.97 點；兩市成交額合計人民幣 8,457 億元，「北向資金」淨賣出 38.61 億元。

家電、地產、環保、有色、地產、汽車等類股走高，家居、電力、燃氣、媒體、建築、鋼鐵等族群均上揚；旅遊餐飲、釀酒、醫藥等類股齊跌。

香港恒生指數周二收盤漲 0.36%，恒生科技指數漲 1.15%。

鮑爾將在台北時間周三凌晨 1 時 40 分於華盛頓經濟俱樂部發表演說，投資人可望藉此了解他對 1 月就業數據有何看法。勞工部上周公布的數據顯示，美國 1 月非農就業人數新增 51.7 萬人，遠高於經濟學家預估的 18.5 萬人，失業率也降至 3.4%，寫下 53 年來最低紀錄。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周一表示，美國 1 月強勁的就業報告，可能促使 Fed 把利率升到比預期更高的水準。波斯提克重申，他的基本假設仍然是利率最高達到 5.1％，與 Fed 官員去年 12 月預測中值一致 ，然後利率直到 2024 年都會保持不變。

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 表示：「鮑爾每次講話都是一個很大的不確定因素。投資人將看看他是否會維持上周三相對鴿派的語氣，特別是在金融狀況和美國通膨減緩方面。」

百度 (09888-HK) 股價周二收盤飆漲 15%，利多是百度宣布，其類 ChatGPT 產品名稱確定為「文心一言」，英文名為「ERNIE Bot」，將在 3 月完成內測。目前百度正在做上線前衝刺準備工作。

去年 9 月，百度執行長李彥宏判斷人工智慧（AI）發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。外界推測，百度那時候就開始做「文心一言」了。