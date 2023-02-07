盤中速報 - 美時(1795)急拉2.05%報276.5元，成交1,401張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.05%，07日09:02報276.5元，成交1,401張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲15.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲7%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+74 張
- 外資買賣超：-733 張
- 投信買賣超：+96 張
- 自營商買賣超：+711 張
- 融資增減：+767 張
- 融券增減：+672 張
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+37.40%
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原投組報酬率
+27.91%
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投組標的成分
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3454
20%
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20%
2731
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10%