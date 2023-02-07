港股將迎「能源巨無霸」？李家超：鼓勵Aramco赴港上市！

港股將迎「能源巨無霸」？正率團出訪中東的香港特首李家超表示，鼓勵沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）赴港上市，將努力降低首次公開發行股票（IPO）門檻，調整上市規則。

《證券時報》報導，李家超周日（5 日）率團抵達沙烏地阿拉伯，開始為期一周的中東訪問行程。此行重頭戲之一，是前往全球最大石油公司 Aramco，向其推薦香港，鼓勵其赴港上市。

李家超說，將會專門介紹香港的機會和優勢，吸引對方來港上市。「香港是國際金融中心，也是資產管理，風險管理中心，我們有很多專業人士，而且資金自由往來方面廣受不同地方的主權基金或公司歡迎，這方面我會向他們解說。」他表示。

當被問及是否會再降低上市門檻，以吸引 Aramco 赴港上市時，李家超說，正在努力，尤其在新創企業、新科技方面，會儘量調整規則，以吸引該類新科技企業赴香港上市。

Aramco 是全球最大石油生產公司，也是成本最低的石油企業之一，坐擁全球最大的陸上和海上油田，探明油氣儲量約 2,610 億桶，是埃克森美孚（ExxonMobil）的十倍。另美國顧問公司 PetroStrategies 的數據顯示，在煉油方面，Aramco 是全球第四大煉油廠，排在埃克森美孚、殼牌（Shell）及中國石化之後。

事實上，在 Aramco 正式上市之前，美國、香港、日本、英國等地交易所都在爭取 Aramco。最終該公司選擇在沙國利雅德證券交易所上市，共計募資 294 億美元，為全球有史以來最大規模 IPO。

不過，港交所並未放棄，一直努力爭取 Aramco 等大型企業赴港第二上市或雙重主要上市。若 Aramco 能赴港上市，對有多元化融資管道需求的企業來說，具示範作用，也能提升港股流動性。

港交所周一宣布與沙烏地阿拉伯證交所集團簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，以推動雙方金融市場互惠互利。根據合作備忘錄，雙方將在金融科技、ESG、互掛上市等領域探索合作機遇。

港交所行政總裁歐冠升說：「沙烏地阿拉伯王國以及毗鄰的中東地區，是世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球成長速度最快的投資者群體。香港及香港交易所的市場為國際投資人和企業提供大量機遇，包括透過我們獨特的互聯互通計畫連接中國市場。這項協議象徵著我們雙方的公司和市場之間將加強協作，並期待一同探索更多未來合作領域。」