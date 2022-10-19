香港特首李家超：港交所擬修改上市規則 助科技公司籌資

香港特首李家超周三（19 日）表示，港交所擬修改上市規則，助科技公司籌資，他並將推出「高階人才通行證計畫」，吸引頂尖人才赴港就業，以鞏固香港國際金融重鎮地位。

李家超周三提出上任後首項施政報告，他說港交所計劃明年修改主板上市規則，助未獲利、無營收科技公司上市，定明年上路。

他表示，將推出「高階人才通行證計畫」， 向年薪 250 萬港元以上人士，以及有三年工作經驗的世界百強大學畢業生，核發兩年通行證，吸引優秀人才赴港工作，暫不設人數上限。

未符合工作經驗要求、最近五年內畢業的百強大學畢業生，也可獲通行證，每年上限 10,000 人。

李家超說，為鼓勵外來人才留港，合格人士居港七年、成為永久性居民後，可可申請首套住宅退還買家印花稅和新住宅印花稅。

李家超表示，將從「未來基金」撥出 300 億港元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

他說，希望未來五年能吸引逾百家具潛力、代表性的科技創新企業，在港設立或擴展業務，且至少包括 20 家龍頭科技創新企業，為香港帶來上百億元投資及數以千計的就業機會。

不過，李家超的施政報告，目前並未提振港股多頭氣勢。恒生指數周三盤中大跌 1.18%，恒生科技指數重挫 2.59%。