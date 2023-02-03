鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至18.17元，預估目標價為605元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.61元下修至18.17元，其中最高估值20.36元，最低估值17.14元，預估目標價為605元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|20.36
|24.38
|最低值
|17.14
|20.28
|平均值
|18.33
|22.53
|中位數
|18.17
|22.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|124,392,000
|151,258,000
|最低值
|116,135,871.61
|132,098,000
|平均值
|121,069,431.01
|143,455,834.72
|中位數
|122,075,860.69
|146,682,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|18.02
|13.87
|9.95
|10.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
|42,017,012
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8454/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.19%報761.0元，成交522張
- 【新台股龍捲風】兔年跳躍年線，外資被迫回補722億，6719力智4979華星光強拉漲停
- 盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.2%報798.0元，成交362張
- 強中自有強中手，股價創高絕非偶然，兔年不僅有黃金，更要懂得掘金
- 【新台股龍捲風】 電商、伺服器、儲能封關大漲 新春不打烊，填表單送資料
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。