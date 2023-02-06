〈台幣〉亞幣大跳水 午後貶勢擴大收29.984元

美國就業市場強勁支撐美元轉強，加上美中關係緊張帶動避險情緒升溫，資金偏向流出亞洲，亞幣全面跳水，台北股匯今 (6) 日雙雙走弱，新台幣兌美元匯率下午貶勢擴大，終場貶值 8.4 分，以 29.984 元全場最低作收，回測 30 元整數大關，台北及元太外匯市場總成交值 18.465 億美元。

新台幣兌美元上週六補班日獨家開盤，受美元轉強影響，重貶 1.8 角，收在 29.9 元，今天以 29.95 元貶值開出後，隨即湧現美元買盤，匯價終場以 29.984 元作收，貶值 8.4 分，台北外匯市場成交金額 11.95 億美元，元太外匯市場成交金額 6.515 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數強彈 1.2%，日元重挫 2.41%，韓元貶值 1.87%，歐元貶值 1.1%，新加坡幣貶 0.94%，新台幣貶 0.88%，人民幣貶值 0.51%，亞幣全面跳水。

台股今日開低走低，半導體族群賣壓沉重，台積電領跌逾 2%，儘管鴻家軍逆勢撐盤，加權指數仍不敵賣壓，終場下跌 209.84 點，收在全場最低 15392.82 點，跌破 5 日線。外資終結連 14 買，今天反手提款台股 125.58 億元。