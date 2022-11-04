晶技10月營收降至10.86億元 探8個月新低

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收爲 10.86 億元，創 8 個月來新低，月減 5.36%，年減 14.43%，累計前 10 月營收 112.48 億元，年減 13.63%，晶技 10 月營收下滑，主要是因 PC 端客戶清庫存，加上對非蘋手機廠出貨也沒有起色，目前晶技對第四季營運仍保守看待。

由晶技主要出貨結構來看，主要美系客戶端仍依照原規劃拉貨，但整體營收由於其他產業客戶大力調節庫存而受影響，晶技董事長林萬興先前指出，這波庫存調節將持續到 2023 年第一季末。

晶技 9 月受惠近 2 億元匯兌挹注，稅前盈餘 4.42 億元，改寫新高，月增 46.38%，年增 13%，累計前 9 月稅前盈餘 28.96 億元，年減 0.3%，每股稅前盈餘 9.35 元。

晶技目前積極衝刺車用產品業績，今年資本支出由 9.43 億元提高到 14 億元；其中，寧波車用頻率元件專用生產線完成擴充，每月產能由 5000 萬顆提升到 6000 萬顆。

晶技新成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。