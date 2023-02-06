盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.23%報183.0元，成交9,522張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.23%，06日10:07報183.0元，成交9,522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲5.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,093 張
- 外資買賣超：+910 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+182 張
- 融資增減：+788 張
- 融券增減：-20 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.50%
$13,550
原投組報酬率
+29.20%
$12,920
投組標的成分
40%
2482
20%
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20%
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