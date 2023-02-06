盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.23%報183.0元，成交9,522張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.23%，06日10:07報183.0元，成交9,522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲5.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,093 張
  • 外資買賣超：+910 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+182 張
  • 融資增減：+788 張
  • 融券增減：-20 張

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