盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.71%報113.0元，成交1,513張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.71%，06日09:33報113.0元，成交1,513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲2.87%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.61%。台灣加權指數上漲4.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-148 張
- 外資買賣超：-311 張
- 投信買賣超：+102 張
- 自營商買賣超：+61 張
- 融資增減：+544 張
- 融券增減：+158 張
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投組標的成分
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