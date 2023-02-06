盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.71%報113.0元，成交1,513張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.71%，06日09:33報113.0元，成交1,513張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲2.87%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.61%。台灣加權指數上漲4.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-148 張
  • 外資買賣超：-311 張
  • 投信買賣超：+102 張
  • 自營商買賣超：+61 張
  • 融資增減：+544 張
  • 融券增減：+158 張

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