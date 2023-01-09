盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.14%報137.0元，成交249張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.14%，09日09:12報137.0元，成交249張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌8.25%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌3.54%。台灣加權指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,973 張
  • 外資買賣超：+1,060 張
  • 投信買賣超：+492 張
  • 自營商買賣超：+421 張
  • 融資增減：+200 張
  • 融券增減：-15 張

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