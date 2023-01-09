盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.14%報137.0元，成交249張

美食-KY(2723-TW)近5分K跌速2.14%，09日09:12報137.0元，成交249張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌8.25%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌3.54%。台灣加權指數上漲1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,973 張
- 外資買賣超：+1,060 張
- 投信買賣超：+492 張
- 自營商買賣超：+421 張
- 融資增減：+200 張
- 融券增減：-15 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.80%
$12,680
原投組報酬率
+21.31%
$12,131
投組標的成分
40%
4961
20%
4979
20%
3128
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10%